The Lighthouse in anteprima al 25 luglio al Lake Como Film Nights Festival 2020

The Lighthouse, con Robert Pattinson e Willem Dafoe, sarà presentato in anteprima al 25 luglio al Lake Como Film Nights Festival 2020 e sarà disponibile in home video a partire dal 21 ottobre.

Presentato per la prima volta a Cannes nella sezione Quinzaine des Réalisateurs e successivamente candidato ad un Premio Oscar nella categoria Miglior Fotografia, The Lighthouse è tra i film più attesi dell'anno. Verrà presentato per la prima volta in una proiezione aperta al pubblico in Italia il 25 luglio al Lake Como Film Nights Festival 2020.

The Lighthouse: Robert Pattinson in una delle prime immagini trapelate del film

Diretto da Robert Eggers con un cast di assoluto pregio, protagonisti Willem Dafoe e Robert Pattinson, è la storia ipnotica e allucinatoria di due guardiani del faro su una lontana e misteriosa isola del New England alla fine del XIX secolo.

Thomas Wake (Dafoe) è il guardiano stagionale di un faro sperduto nel nulla, su un'isola battuta da venti e tempeste nella Nuova Scozia di fine Ottocento, mentre Ephraim Winslow (Pattinson) è il suo giovane aiutante, propostosi volontario per le quattro settimane del turno.

Girato in 35mm in un affascinante bianco e nero, il film ha ottenuto diverse candidature - tra cui quella agli Academy Awards - e premi. The Lighthouse è stato distribuito direttamente in streaming da Universal Pictures, ed ora trova una proiezione al Lake Como Film Night festival.

The Lighthouse: nel film con Robert Pattinson era prevista un'erezione, dice il regista

La kermesse cinematografica Lake Como Film Nights si svolge a Villa Erba a Cernobbio nell'ambito della rassegna estiva Villa Erba Open Air, edizione speciale del progetto Cultura di Villa Erba per il 2020. Dal 24 al 31 luglio, l'appuntamento con il cinema d'autore è alle 21.15 per vivere il grande cinema immersi tra gli alberi del parco della residenza che fu di Luchino Visconti.

Il film The Lighthouse verrà proiettato il 25 luglio alle 21.15 sullo schermo PANORAMA a Villa Erba in versione doppiata in italiano con sottotitoli in inglese grazie alla collaborazione con Universal Pictures Italia.

Il film sarà disponibile a partire dal 21 ottobre nei formati home video Dvd e Blu-ray con Universal Pictures Home Entertainment Italia.