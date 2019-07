The Lighthouse: il trailer del film con Robert Pattinson e Willem Dafoe

Il primo trailer di The Lighthouse, film con protagonisti Willem Dafoe e Robert Pattinson, è finalmente stato rilasciato dalla casa di produzione A24, che ha già annunciato di voler sostenere il nuovo lavoro di Robert Eggers, reduce dal successo ottenuto nel 2015 di The Witch, per la sua corsa agli Oscar. D'altronde già a Cannes 2019, dove è stato presentato in anteprima nella Quinzaine des Réalisateurs, The Lighthouse è stato un successo di critica, arrivando a vincere il premio come miglior film della sua sezione assegnato dai giurati membri della Fipresci. A settembre sarà proiettato anche al Toronto International Film Festival, per un percorso che molti critici si aspettano già trionfale.

Girato in bianco e nero e in 35mm, The Lighthouse è ambientato in una remota isola del New England durante i primi anni del 1900. Protagonisti sono Thomas (Willem Dafoe) ed Ephraim (Robert Pattinson), i due guardiani del faro che conducono una vita isolata dal resto del mondo. La solitudine si trasformerà ben presto in ossessione e violenza psicologica dell'uno nei confronti dell'altro. Gli stessi protagonisti hanno descritto il clima del set come estremamente intenso e a volte cupo, Robert Pattinson (che sarà tra gli ospiti a Venezia 2019) ha parlato a lungo in diverse interviste sul film della solitudine sofferta in quelle settimane, che però, paradossalmente, l'aveva fatto sentire molto più in sintonia con il suo personaggio.

Descritto come una "storia fantasy horror ambientata nel mondo dei miti legati al mare", The Lighthouse arriverà nelle sale statunitensi a partire dal 18 ottobre, mentre non ha ancora una data di debutto in Italia.