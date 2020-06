The Lighthouse: la sirena di Robert Pattinson venduta a un prezzo folle

La statua protagonista dell'ormai famosa scena di autoerotismo di Robert Pattinson nel film The Lighthouse è stata venduta a un prezzo shock di 110.750 dollari: l'acquirente è rimasto anonimo.

The Lighthouse sarebbe dovuto approdare nelle sale italiane, ma è arrivato direttamente in digitale per via della chiusura dei cinema, fino al prossimo 15 giugno. Presentato in anteprima durante lo scorso Festival di Cannes, The Lighthouse è ambientato alla fine del 1800, in un affascinante bianco e nero segue la storia di un giovane (Robert Pattinson) che si trasferisce per quattro settimane su un'isola al largo della costa del New England per occuparsi della manutenzione di un faro sotto la supervisione dell'anziano e scorbutico Thomas Wake (Willem Dafoe). In una scena piuttosto forte, il protagonista si masturba utilizzando come 'riferimento' una statuetta di una sirena, in una scena difficile da dimenticare.

Una misteriosa creatura marina

Negli ultimi giorni si è tenuta un'asta nel corso della quale è stato messo in vendita il cimelio del film, oltre ad altri props come il vestito 'sacrificale' di Midsommar - Il villaggio dei dannati. L'acquirente misterioso, che a quanto pare è una donna, ha speso ben 110,750 dollari per una statuetta di avorio. Una filmmaker, presente all'asta, ha raccontato di esser attirata dal props perché The Lighthouse è un film molto riuscito, e ha dichiarato: "Avevo intenzione di comprarla per avere qualcosa di bizzarro in casa. La sirena non è così iconica, sembra un qualcosa di appartenente a quel periodo storico e basta. In giro su Twitter ho letto di tutto, molti dicevano che l'acquirente era un uomo che aveva intenzione di compierci atti sessuali di qualunque tipo. Oppure qualche fan sfegatato di Robert Pattinson."

