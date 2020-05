The Lighthouse, Robert Eggers: "Spero convinca la gente in quarantena a non ubriacarsi"

Il regista di The Lighthouse, Robert Eggers, ha spiegato che spera il film dia un insegnamento a chi è in quarantena.

Il regista Robert Eggers ha paragonato in modo ironico il suo film The Lighthouse al periodo trascorso in quarantena dagli spettatori di tutto il mondo.

Il lungometraggio, disponibile in Italia su Chili e Apple TV, racconta infatti quello che accade a due guardiani del faro che si ritrovano isolati dal resto del mondo su un'isola lungo la costa del New England.

Robert Eggers ha dichiarato a GQ Magazine che spera The Lighthouse insegni qualcosa: "Non sono presente sui social media, ma sono consapevole che attualmente ci sono molte notizie legate a The Lighthouse. E sono felice che abbiamo potuto realizzare qualcosa che potrebbe essere utile durante questo strano periodo".

Il filmmaker, parlando del progetto con star Robert Pattinson e Willem Dafoe, ha aggiunto: "Immagino che The Lighthouse possa essere un avvertimento. Spero che tutti pensino 'Non proverò a raggiungere il livello di bevute mostrate nel film'".

Pattinson, parlando delle riprese del film, aveva svelato che sul set spesso si ubriacava realmente, situazione che causava non pochi problemi.

Robert Eggers ha inoltre rivelato che si trova in quarantena a Belfast, in Irlanda, dove avrebbero dovuto svolgersi le riprese di The Northman, film con star Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Bill Skarsgård, Willem Dafoe, e Anya Taylor-Joy. La pre-produzione è comunque ancora in corso e si sta lavorando agli storyboard, alla creazione delle armature, alle scenografie e tenendo sotto controllo altri elementi.