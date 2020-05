The Lighthouse, il film con Robert Pattinson da oggi in streaming: dove vederlo

The Lighthouse, il film di Robert Eggers con Robert Pattinson e Willem Dafoe, da oggi è disponibile anche in Italia per la visione in streaming: su quali piattaforme è possibile vederlo.

Da oggi si potrà vedere The Lighthouse anche in Italia in streaming: Apple TV e CHILI, infatti, danno la possibilità a tutti i fan di Robert Pattinson e Willem Dafoe di ammirare il film in bianco e nero di Robert Eggers.

The Lighthouse sarebbe dovuto approdare nelle sale italiane in questo periodo ma l'eccezionale situazione sanitaria che il nostro Paese si è trovato a fronteggiare ha reso evidentemente impossibile l'uscita al cinema (almeno in tempi brevi, le sale in Italia riapriranno infatti il 15 giugno). Se Amazon Prime Video ha distribuito l'horror con protagonista Robert Pattinson negli USA già a partire dal 16 aprile, le buone notizie oggi riguardano anche il mercato italiano.

La piattaforma CHILI consente sia il noleggio - 3,99 euro per la versione SD e 4,99 euro per la versione HD - che l'acquisto - 11,99 euro per la versione SD, 13,99 euro per la versione HD - di The Lighthouse.

Sempre da oggi anche su Apple TV è disponibile il secondo film di Robert Eggers: il noleggio costa 4,99 euro mentre l'acquisto 9,99 euro.

Robert Pattinson nel film

Presentato in anteprima durante lo scorso Festival di Cannes, The Lighthouse, ambientato alla fine del 1800, in un affascinante bianco e nero segue la storia di un giovane (Robert Pattinson) che si trasferisce per quattro settimane su un'isola al largo della costa del New England per occuparsi della manutenzione di un faro sotto la supervisione dell'anziano e scorbutico Thomas Wake (Willem Dafoe).