The Life of Chuck: Tom Hiddleston nel trailer del film di Mike Flanagan tratto dal racconto di Stephen King

Arriverà a giugno nei cinema americani, dopo il successo ottenuto al festival di Toronto, il film The Life of Chuck, di cui è stato pubblicato il trailer.

The Life of Chuck, il film diretto da Mike Flanagan con star Tom Hiddleston, arriverà nelle sale americane il 6 giugno grazie a Neon e online è stato ora condiviso il primo trailer.

Il video pubblicato online si apre con un nonno che si rivolge a un ragazzino, rimasto orfano, dichiarando che il cielo di notte può dirgli delle cose riguardanti il futuro e potrà vedere più di quanto desideri.

Cosa racconta The Life of Chuck

Tom Hiddleston interpreta in The Life of Chuck un uomo di cui si segue la vita raccontandola all'inverso, ovvero da quando è anziano, in tre atti, dando spazio a tematiche ed emozioni molto distanti dalle atmosfere horror che hanno contraddistinto la carriera di Mike Flanagan.

Originariamente presente nell'antologia Se scorre il sangue del 2020, il racconto inizia con Chuck che muore in un letto d'ospedale a causa di un tumore al cervello e termina con lui bambino che, orfano, va a vivere con i nonni.

Chuck (Tom Hiddleston) è stato cresciuto dai nonni Albie e Sarah (Mark Hamill e Mia Sara), che gli hanno fatto scoprire la gioia legata alla musica e al ballo. Il nonno, inoltre, si è assicurato che il protagonista capisse l'importanza del lavoro e degli aspetti pratici della vita, come anticipato nelle sequenze inserite nel trailer.

Ecco il video:

Il cast del film

Mike Flanagan, oltre a essere il regista del film, è coinvolto anche come produttore del film insieme a Trevor Macy grazie alla loro casa di produzione Intrepid Pictures.

Nel cast di The Life of Chuck ci sono anche Karen Gillan, Matthew Lillard, Mark Hamill, Rahul Kohli, Kate Siegel, Harvey Guillén, Samantha Sloyan, Chiwetel Ejiofor e Jacob Tremblay.

Il film ha conquistato al Festival di Toronto l'ambito premio People's Choice Award, spesso in grado di anticipare i titoli protagonisti della corsa agli Oscar.