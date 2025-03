The Life of Chuck: ecco il teaser trailer dell’adattamento di Stephen King con Tom Hiddleston

È stato rilasciato il primo teaser trailer di The Life of Chuck, il nuovo adattamento cinematografico di Mike Flanagan basato sull'omonimo racconto di Stephen King.

Mike Flanagan torna sul grande schermo con un nuovo adattamento di Stephen King: questa volta si tratta di The Life of Chuck. Oggi Neon ha diffuso il primo teaser trailer del film, che potete vedere qui di seguito.

Il film, che mescola elementi drammatici e fantascientifici, è diretto dallo stesso Flanagan e debutterà nelle sale statunitensi il prossimo giugno. Al momento, non è stata ancora annunciata una data di uscita per l'Italia. L'opera è tratta da una novella pubblicata da King nel 2020.

Cosa mostra il teaser trailer di The Life of Chuck?

Il teaser trailer offre uno sguardo su Tom Hiddleston nei panni del protagonista Charles "Chuck" Krantz. La storia segue la vita di Chuck attraverso tre capitoli distinti. Nel cast figurano anche Matthew Lillard, Nick Offerman, Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Annalise Basso, Benjamin Park, Karen Gillan, Mia Sara, Carl Lumbly, Samantha Sloyan, Harvey Guillén, Jacob Tremblay e Kate Siegel.

The Life of Chuck ha debuttato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival (TIFF) nel settembre 2024, ottenendo recensioni positive e aggiudicandosi il People's Choice Award, spesso considerato un indicatore di possibili riconoscimenti nei principali premi cinematografici.

Flanagan non è nuovo agli adattamenti di Stephen King: in passato ha diretto Il gioco di Gerald (2017) per Netflix e Doctor Sleep (2019), sequel di Shining con Ewan McGregor. Tra gli altri suoi lavori figurano anche Oculus (2013), Hush (2016) e Ouija - L'origine del male (2016).

Il regista è particolarmente noto per le sue serie horror prodotte per Netflix, tra cui The Haunting of Hill House (2018), The Haunting of Bly Manor (2020), Midnight Mass (2021), The Midnight Club (2022) e La caduta della casa degli Usher (2023).

Neon ha acquisito i diritti di distribuzione nordamericana di The Life of Chuck meno di un mese dopo la sua presentazione al TIFF.