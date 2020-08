The LEGO Star Wars Holiday Special: Disney+ annuncia la data di uscita

The LEGO Star Wars Holiday Special arriverà su Disney+ e la piattaforma di streaming ha annunciato la data di uscita: martedì 17 novembre.

I fan della saga e dei famosi mattoncini potranno così immergersi nell'atmosfera delle feste assistendo ai festaggiamenti per il Life Day su Kashyyyk, il paneta natale di Chewbacca.

The LEGO Star Wars Holiday Special riunisce Rey, Finn, Poe, Chewbacca, Rose e i droidi per una gioiosa festa nel giorno del Life Day, una festività introdotta per la prima volta nello Star Wars Holiday Special del 1978. Il nuovo speciale LEGO è il primo a fare il suo debutto su Disney+ e darà seguito alla grande storia di collaborazione tra Lucasfilm e LEGO, con giocose avventure raccontate nel modo accattivante e irriverente che caratterizza i contenuti targati LEGO Star Wars.

Subito dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Rey lascia i suoi amici che si stanno preparando al Life Day e parte per una nuova avventura con BB-8 per acquisire una maggiore conoscenza della Forza. In un misterioso Tempio Jedi, Rey viene proiettata in un'avventura nel tempo, attraverso i momenti più amati della storia cinematografica di Star Wars, entrando in contatto con Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan e altri iconici eroi e antagonisti di tutti e nove i film della saga degli Skywalker. Ma farà in tempo a tornare per la celebrazione del Life Day e imparare il vero significato dello spirito natalizio?

L'avventura continua anche a casa con l'uscita del Calendario dell'Avvento LEGO Star Wars. Il Calendario dell'Avvento è stato ideato in concomitanza con lo sviluppo e la produzione dello show e include personaggi dello speciale a tema natalizio.

The LEGO Star Wars Holiday Special è una produzione di Atomic Cartoons, The LEGO Group e Lucasfilm. È diretto da Ken Cunningham e scritto da David Shayne, che è anche il co-produttore esecutivo. James Waugh, Josh Rimes, Jason Cosler, Jacqui Lopez, Jill Wilfert e Keith Malone sono i produttori esecutivi.