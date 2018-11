The LEGO Movie 2: nel nuovo trailer svelato il doppio ruolo di Chris Pratt

The LEGO Movie 2 - Una nuova avventura arriverà sugli schermi cinematografici a febbraio e online è stato condiviso un nuovo trailer dell'atteso lungometraggio.

Gli eventi raccontati mostreranno gli eroi di Bricksburg alle prese con degli invasori appartenenti al mondo dei LEGO DUPLO provenienti dallo spazio. La battaglia per sconfiggerli e restabilire l'armonia nell'universo LEGO obbligherà Emmet, Lucy, Batman e i loro amici a viaggiare verso mondi distanti e inseplorati, tra cui una galassia dove tutto è un musical. L'avventura metterà alla prova il loro coraggio, creatività e abilità nella costruzione con i mattoncini, svelando inoltre quanto siano tutti realmente speciali.

Ecco il trailer inedito, in inglese e italiano, in cui si vede in azione anche il secondo personaggio interpretato dall'attore Chris Pratt:

I nuovi character poster:

La nuova avventura dei simpatici personaggi è diretta da Mike Mitchell e prodotta da Phil Lord, Chris Miller, Dan Lin e Roy Lee.

Il lungometraggio arriverà nei cinema italiani nel mese di febbraio 2019.