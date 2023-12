The Legend of Zelda non sarà come Il Signore degli Anelli, Wes Ball: 'Come un film di Miyazaki live-action'

Nel corso di una nuova intervista a Entertainment Weekly, Wes Ball ha parlato del suo adattamento cinematografico di The Legend of Zelda e di come la sua visione sarà più simile a un film di Miyazaki in live-action che alla trilogia de Il Signore degli Anelli.

Ball ha spiegato: "Questo fantastico film di avventura fantasy non è come 'Il Signore degli Anelli', è una cosa a sé stante. Ho sempre detto che mi piacerebbe vedere un film di Miyazaki in live-action. Mi piacerebbe vedere qualcosa di simile per la meraviglia e l'eccentricità che lui mette nei suoi progetti".

"Sarà fantastico", ha continuato Ball. "Tutta la mia vita mi ha portato a questo momento. Sono cresciuto con Zelda ed è la proprietà intellettuale più importante, credo, che non è ancora stata sfruttata. Quindi stiamo lavorando sodo per realizzarlo. Non stiamo cercando di farlo solo perché possiamo. Vogliamo fare qualcosa di veramente speciale".

Ball, noto a Hollywood soprattutto per aver diretto i tre film di Maze Runner, ha parlato del film di Zelda mentre era impegnato nella post-produzione de Il Regno del Pianeta delle Scimmie, che uscirà nelle sale alla fine di maggio 2024.

The Legend of Zelda, Hunter Schafer nei panni della protagonista? "Sarebbe fantastico"

"Stiamo lavorando alla sceneggiatura e se sarà il mio prossimo film oppure no, è ancora presto per dirlo con esattezza", ha continuato. "Ma certamente il piano è, dopo la fine di 'Apes', di riposare per un po', per poi tuffarci in [Zelda] e sperare di dare ai fan quello che sperano. Credo che il desiderio di Nintendo sia quello di far conoscere alle persone questo mondo che esiste ormai da 40 anni".