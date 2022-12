The Legend of Vox Machina 2: Henry Winkler, Lance Reddick e Cheech Marin nel cast della serie Prime Video

In attesa della stagione 2 di The Legend of Vox Machina, la serie di Prime Video, giungono nuove notizie dal suo cast, con l'inserimento di Henry Winkler, Lance Reddick e Cheech Marin.

La seconda stagione di The Legend of Vox Machina, la serie animata di Prime Video, vedrà l'ingresso di alcune voci famose e, tra i nomi annunciati, ci saranno anche Henry Winkler e Lance Reddick. Uno dei suoi tratti distintivi risiede proprio nei coinvolti doppiatori e nel modo in cui hanno costruito l'avventura fino ad ora.

Ispirato da una reale e celebre campagna di Dungeons & Dragons, The Legend of Vox Machina ha riunito nel suo cast i fondatori di Critical Role e gli attori che hanno partecipato anche alla storia originale, trasponendo il tutto in formato seriale e animato.

Il nuovo arco narrativo in arrivo si prepara quindi ad accogliere personalità di spicco quali: Henry Winkler, Lance Reddick e Cheech Marin, come guest stars, accompagnati da Will Friedle, Billy Boyd, Cree Summer, Alanna Ubach, Mary Elizabeth McGlynn, Troy Baker, Sendhil Ramamurthy e Ralph Ineson.

In base a quanto rivelato fino ad ora, nella seconda stagione di The Legend of Vox Machina vedremo il nostro sconclusionato gruppo di improbabili eroi scontrarsi con una nuova minaccia: un sinistro gruppo di draghi noto come Chroma Conclave.

Prodotta da Amazon Studios, la prima stagione ha raggiunto subito il successo con un punteggio di 100% su Rotten Tomatoes. Nell'articolo trovate anche il primo trailer rilasciato per la seconda stagione.