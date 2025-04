The Legend of Ochi arriva in Italia, ecco la data di uscita del film

Un'inaspettata amicizia è al centro della trama di The Legend of Ochi, il film di Isaiah Saxon di cui è stato annunciato l'arrivo nelle sale italiane.

Il film The Legend of Ochi, diretto da Isaiah Saxon, ha finalmente una data di uscita nelle sale italiane dopo il successo ottenuto al Sundance Film Festival. I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection hanno infatti annunciato che l'8 maggio arriverà sui nostri schermi il fantasy che è stato accolto da ottime recensioni da parte della critica.

Cosa racconterà The Legend of Ochie

Il film vede protagonisti Helena Zengel (candidata al Golden Globe per Notizie dal mondo), Willem Dafoe (vincitore di una Coppa Volpi, pluricandidato all'Oscar e al Golden Globe), Emily Watson (recente e straordinaria protagonista di Dune: Prophecy, Orso d'argento a Berlino 2024 e numerose nomination all'Oscar e al Golden Globe) e Finn Wolfhard, il giovane musicista e attore canadese, amatissimo interprete della serie Stranger Things.

Al centro della trama del film The Legend of Ochi ci sarà la giovane e ribelle Yuri (Helena Zengel), che è cresciuta in un remoto villaggio sperduto fra le montagne popolate dagli Ochi, temibili quanto misteriose creature dei boschi. La vita della ragazza cambierà per sempre quando incontrerà un cucciolo di Ochi ferito e deciderà di imbarcarsi con lui in un viaggio che si rivelerà emozionante, sorprendente e indimenticabile.

Ecco il nuovo trailer del film:

Nel video pubblicato online si può assistere al primo incontro tra Yuri e il cucciolo di Ochi e seguire la ragazza durante il suo viaggio intrapreso nel tentativo di riportare a casa la creatura. La reazione della famiglia della protagonista, tuttavia, complicherà ulteriormente la situazione.

Tra incontri inattesi, problemi e tentativi di comunicazione, il viaggio di Yuri sembra destinato ad avere un forte impatto sulla vita di tutte le persone coinvolte.

Ecco il nuovo poster del fantasy.