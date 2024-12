I Wonder pronta a conquistarci anche nel 2025, da The Legend of Ochi al nuovo di Alex Garland

I Wonder Pictures ci promette un 2025 ricco di titoli interessanti e sorprendenti, da The Legend of Ochi che ci ha già rubato il cuore a Opus, Noi e loro e il nuovo film di Alex Garland, Warfare, e Timothée Chalamet in Marty Supreme.

I Wonder Pictures ha dimostrato negli ultimi anni un superpotere: quello di saper far parlare di sé e dei suoi film. E non è una qualità da poco in un mondo cinematografico contemporaneo in cui il pubblico appare distratto, pronto a inseguire solo il titolo del momento ignorando tutto il resto. Un potere che ci aspettiamo di veder applicato anche nel 2025, perché andando a spulciare il listino presentato alle Giornate professionali di Sorrento, è evidente che ci troviamo davanti a uscite che possono andare a colpire l'immaginario del pubblico sotto diversi aspetti e da diversi punti di vista.

Un film pronto a conquistarci il cuore

Partiamo da The Legend of Ochi, avventura fantasy scritta e diretta sa Isaiah Saxon, al suo debutto, che vedremo a marzo e che sembra avere tutte le carte in regola per emozionare e conquistare i cuori degli spettatori. Racconta l'incontra tra una ragazza di un villaggio isolato con un piccolo di Ochi, creature che vivono nei boschi del posto e che gli abitanti della zona sono stati abituati a temere. La protagonista è Helena Zelger accanto a Finn Wolfhard, Emily Watson e Willem Dafoe.

Il grande cinema internazionale di I Wonder

Le occasioni dell'amore

Diversi titoli del listino I Wonder vengono dai grandi festival internazionali, a cominciare da La zona d'interesse, già visto lo scorso anno e di ritorno in sala per la Giornata della Memoria. Se il film di Glazer era a Cannes, vengono da Venezia Le occasioni dell'amore, con la splendida coppia di protagonisti Alba Rohrwacher e Guillaume Canet, Noi e loro, con uno straordinario Vincent Lindon, e Woman Of, film interessante che racconta la struggente storia di una donna trans.

Spazio anche a qualche titolo passato di recente alla Festa di Roma, da Julie Keeps Quiet di Leonardo van Dijl a 100 litri di birra, nuova follia di quel regista di culto che è Teemu Nikki.

Un futuro di grandi autori e grandi star

Dwayne Johnson è Mark Kerr nella prima foto di The Smashing Machine

Ma ci aspetta un futuro, più o meno prossimo, anche all'insegna di grandi nomi, sia davanti che dietro la macchina da presa. Se The Smashing Machine è sicuramente un titolo atteso per la presenza di Dwayne Johnson ed Emily Blunt, Opus di Mark Anthony Green vanta la presenza di Ayo Edebiri e John Malkovich, così come Marty Supreme ha come protagonisti Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow, mentre Paul Rudd e Jenna Ortega.

Grandi star anche al servizio di grandi autori di cui attendiamo con impazienza le nuove opere, come è il caso di Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone ed Austin Butler che animeranno il nuovo film di Ari Aster, Eddington, mentre fa parte del futuro I Wonder anche il nuovo lavoro di Alex Garland dopo quel capolavoro che è Civil War, Warfare.

I film in arrivo nel 2025 per I Wonder Pictures