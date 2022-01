The Last Thing Mary Saw: il raccapricciante trailer e poster dell'horror con Isabelle Fuhrman

Trailer e poster del period horror The Last Thing Mary Saw, che vede tra gli interpreti la star di Orphan Isabelle Fuhrman.

L'interprete di Orphan, Isabelle Fuhrman, sembra averci preso gusto con il genere horror. Adesso la ritroviamo al centro del trailer e del poster del raccapricciante The Last Thing Mary Saw.

Isabelle Fuhrman affiancherà Rory Culkin, Stefanie Scott e Judith Roberts.

Scritto e diretto da Edoardo Vitaletti, The Last Thing Mary Saw si apre a Southold, New York, nel 1843. Mentre il sangue le cola da dietro la benda che le copre gli occhi, Young Mary (Stefanie Scott), viene interrogata sugli eventi che circondano la morte di sua nonna. Con la storia che torna indietro nel tempo, assistiamo alla vita di Mary, cresciuta in una famiglia repressiva e religiosa, che trova la felicità fugace tra le braccia di Eleanor (Isabelle Fuhrman), la domestica di casa. La sua famiglia, che crede di vedere, parlare e agire per conto di Dio, considera il rapporto tra le due ragazze un abominio da affrontare nel modo più severo possibile. La coppia tenta di vedersi in segreto, ma qualcuno le spia continuamente e il prezzo del peccato percepito minaccia di diventare morte. Ad aumentare la tensione, l'arrivo di un enigmatico sconosciuto (Rory Culkin) e la rivelazione di una maggiore forza al lavoro.