The Last Summer: il trailer del teen romance Netflix con K.J. Apa

Netflix ha svelato il trailer del teen romance The Last Summer, interpretato da K.J. Apa.

Il lungometraggio racconterà la storia di un gruppo di giovani che trascorrono la loro "ultima estate" prima di iniziare a studiare al college e sono pronti a prendere il controllo della propria vita e del proprio futuro per la prima volta. Il gruppo dovrà affrontare amori perduti e nuove relazioni sentimentali, mentre i loro legami con amici e membri della famiglia rischiano di andare in mille pezzi.

The Last Summer, diretto da Bill Bindley, vede nel cast K.J. Apa, Tyler Posey, Maia Mitchell e Jacob Latimore.

The Last Summer andrà ad arricchire il catalogo di film per ragazze da vedere su Netflix. Di seguito trovate il trailer del film in versione originale e italiana.

