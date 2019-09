The Last Planet: Aidan Turner nel cast del film di Terrence Malick su Gesù

L'attore Aidan Turner è entrato a far parte del cast di The Last Planet, il film di Terrence Malick sulla vita di Gesù.

The Last Planet, il nuovo film diretto da Terrence Malick dedicato alla vità di Gesù Cristo, avrà nel suo cast anche l'attore Aidan Turner.

L'atteso progetto cinematografico che verrà diretto da Terrence Malick avrà nel suo cast anche Aidan Turner: la star di Poldark interpreterà in The Last Planet l'apostolo Andrea.

Le riprese del film, che racconterà la storia di Cristo tramite alcune parabole, sono attualmente in corso in Italia e nel cast dovrebbero esserci anche Joseph Fiennes, Ben Kingsley, Douglas Booth, Tawfeek Barhom, Martin McCann, Ori Pfeffer, Shadi Mar'i, Makram Khoury, Numan Acar, Emilio De Marchi, Bjorn Thors, Alfonso Postiglione e Lorenzo Gioielli.

Géza Röhrig era già stato annunciato come interprete di Gesù, mentre il premio Oscar Mark Rylance interpreterà Satana e Matthias Schoenaerts l'apostolo Pietro.

Rylance aveva rivelto poche settimane fa: "Terry ha scritto quattro versioni di Satana e ho pensato che ne avrei interpretato una, ma invece reciterò in tutte e quattro. Una di queste, a un certo punto, era una donna ma poi mi hanno chiesto di farmi crescere la barba e ho capito che ci sono stati dei cambiamenti".

Il filmmaker, inoltre, collaborerà nuovamente con Jörg Widmer che sarà impegnato come direttore della fotografia.