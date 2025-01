Terrence Malick: "The Way of the Wind il mio film più importante"

Mentre Terrence Malick e la sua compagnia sono giunti al sesto anno di montaggio della sua epopea biblica The Way of the Wind, il 2025 potrebbe essere finalmente l'anno giusto per la sua uscita nelle sale.

Dopo essere stato inserito ancora una volta tra i film più attesi dell'anno, è emerso qualche dettaglio in più sul film, compresa la potenziale ragione per quella che è la più lunga post-produzione di Malick.

Per celebrare l'uscita del suo nuovo libro The Magic Hours: The Films and Hidden Life of Terrence Malick, l'autore John Bleasdale ha pubblicato una nuova affascinante serie sul suo podcast Writers on Film che esplora il lavoro di Malick, compresa una conversazione con il suo storico scenografo Jack Fisk.

Terrence Malick sul set

Il nuovo progetto di Terrence Malick ha cambiato titolo

Sebbene Fisk non abbia lavorato a The Way of the Wind (il compito è stato affidato a Stefano Maria Ortolani, collaboratore di Wes Anderson e, opportunamente, designer della produzione di The Nativity Story), ha svolto un'intensa attività di location-scouting per il film interpretato da Géza Röhrig nel ruolo di Gesù, Matthias Schoenaerts in quello di Pietro e Mark Rylance in quello di Satana insieme a Ben Kingsley, Joseph Fiennes, Tawfeek Barhom, Douglas Booth e Aidan Turner.

"[Per The Way of the Wind] nell'arco di 14 anni, siamo andati a cercare location in tutto il mondo. Siamo stati in Marocco, Israele, Italia", ha detto Fisk, rivelando poi quanto il progetto sia vicino a Malick, aggiungendo: "È il film più importante per lui". Fisk ha anche fatto notare che le origini del progetto erano in gestazione da decenni, dicendo: "La maggior parte delle sceneggiature che ha, sembra che le abbia fin dai tempi di La rabbia giovane. Le sue idee sono pazzesche".

"Quando ci abbiamo lavorato si chiamava ancora The Way of the Wind. Ho visto solo oggi che si chiama The Last Planet. Penso che sarà fantastico. Alla fine non l'ho fatto. Non volevo stare lontano da casa così a lungo. Era un periodo in cui... stavamo guardando a qualcosa in Medio Oriente ed erano tempi incerti. Tu sei là fuori in prima persona e io ho dei nipoti e tutto il resto. Ho esitato. Non potevo farlo", ha aggiunto Fisk.