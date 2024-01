The Last of Us in versione Steelbook 4K Ultra HD è sceso di prezzo su Amazon

Su Amazon i fan di The Last of Us possono trovarlo in versione Steelbook 4K Ultra HD a un prezzo scontato.

L'uscita della serie tv di The Last of Us ha avuto un impatto enorme, al punto di sorprendere sia il pubblico degli appassionati, che lo stesso mercato televisivo in questo senso. Stiamo pur sempre parlando di un prodotto derivato da una coppia di videogiochi facilmente definibili capolavori nel settore, che negli anni hanno continuato a raccogliere sempre nuove fila di fan, innamorati proprio della narrazione cinematografica alla base del progetto. Un lavoro, quindi, caratterizzato da una serie di premesse espressive che già avrebbero potuto anticipare un risultato del genere, ora confermato dai numeri che la serie televisiva ha raccolto, e dalle grandi aspettative vero il futuro.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, potete recuperare The Last of Us nella sua versione Steelbook 4K Ultra HD in offerta? Avete capito bene, sul sito la trovate, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 38,65€, con uno sconto del 16% sul prezzo segnalato in precedenza. Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere qualche informazione in più sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Una versione di The Last of Us da collezione

Su Amazon la versione Steelbook 4K Ultra HD di The Last of Us viene così descritta e introdotta: "The Last of Us è una serie televisiva statunitense ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann. La serie, con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, è l'adattamento televisivo dell'omonimo videogioco del 2013 sviluppato dallo studio statunitense Naughty Dog. Venti anni dopo lo scoppio di una brutale pandemia da Cordyceps che trasforma gli esseri umani in mostri simili a zombie, il cinquantenne Joel, un cinico contrabbandiere ormai privo di qualsiasi speranza verso l'umanità, è costretto in circostanze estreme a viaggiare attraverso gli Stati Uniti insieme ad Ellie, una ragazzina di quattordici anni che non ha mai vissuto al di fuori della zona di quarantena. Ma quella che doveva essere all'inizio una semplice e veloce consegna, si tramuterà ben presto in un lungo e atroce viaggio che li segnerà per sempre".

Se anche voi siete fan di The Last of us, non potete lasciarvi scappare l'occasione di recuperarla in una versione da collezione del genere.