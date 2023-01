The Last of Us: Rutina Wesley di True Blood vestirà i panni di un personaggio chiave del videogame (FOTO)

Rutina Wesley, interprete di Tara Thornton in True Blood, è stata scelta per vestire i panni di un personaggio chiave nell'adattamento televisivo di The Last of Us.

Mancano ormai pochi giorni all'uscita su HBO, e su SKY in Italia, di The Last of Us, adattamento televisivo del pluripremiato videogame targato Naughty Dog. Nella giornata di ieri, grazie a un'immagine esclusiva di Entertainment Weekly, i fan hanno potuto dare un'occhiata a Rutina Wesley, star di True Blood che ha un ruolo chiave nel nuovo show, quello di Maria.

Si tratta di un personaggio chiave della saga di videogame, apparso in The Last of Us e The Last of Us - Parte II. Al momento non è ancora stata annunciata una seconda stagione dello show ma, qualora dovesse accadere, andrà sicuramente ad adattare il sequel del videogame. Per evitare spoiler, il personaggio è semplicemente descritto come leader dei sopravvissuti di Jackson, Wyo.

The Last of Us: tutti i personaggi confermati nella serie tv

The Last of Us sarà disponibile in esclusiva su Sky, e in streaming solo su NOW, dal 16 gennaio 2023 in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti. La nostra recensione in anteprima di The Last of Us vede la serie come uno dei migliori adattamenti mai tratti da un videogame.

La storia dello show si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all'apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.