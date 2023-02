The Last of Us, la regista dell'Episodio 7: "Bella Ramsey e Storm Reid mi hanno emozionata"

La regista ha parlato di come in fase di riprese l'episodio si sia rivelato perfino superiore a quanto scritto sulla sceneggiatura grazie alle due interpreti.

Nel corso di una nuova intervista concessa a TVLine a proposito dell'Episodio 7 di The Last of Us andato in onda su HBO la notte scorsa, la regista Liza Johnson ha elogiato ampiamente il lavoro svolto da Bella Ramsey e Storm Reid.

L'episodio in questione ha visto il racconto dei giorni precedenti l'incontro tra Ellie e Joel, e l'introduzione di Storm Reid nei panni di Riley, migliore amica e interesse sentimentale di Ellie.

"Bella Ramsey e Storm Reid mi hanno emozionata, perché quello che volevo fare io non lo possono fare tutti. L'ho visto fare anche in Chernobyl di Craig [Mazin]: quando una scrittura drammatica è davvero buona, ci sono molte cose che accadono tra le righe. E non tutti sono in grado di farlo, ma ho pensato che [Ramsey e Reid] fossero incredibilmente appassionate nel trasmettere tutto quello che succede oltre le parole scritte sul copione, ovvero ciò che accade sui loro volti, l'impegno, la tensione, il desiderio tra di loro".

The Last of Us, Storm Reid contro gli omofobi: "Rivedete le vostre priorità"

Parlando del centro commerciale in cui è ambientato l'episodio, Johnson ha commentato: "Mi sono detta: 'Primo appuntamento in un centro commerciale abbandonato? Stai scherzando!'. E quindi ero molto eccitata per il tipo di temi e per le scenografie che si presentavano in questo caso".