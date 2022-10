The Last of Us: i produttori hanno chiesto a Bella Ramsey di non giocare con il videogame

L'attrice Bella Ramsey ha svelato che i produttori della serie HBO tratta dal videogioco The Last Of Us le avevano chiesto di non provare il videogame.

La giovane star non conosceva infatti il progetto prodotto per PlayStation ed era pronta a immergersi in quel mondo prima delle riprese.

Parlando a USA Today, Bella Ramsey ha svelato la particolare richiesta dei produttori della serie targata HBO tratta dal videogioco The Last of Us: "Mi hanno incoraggiata in realtà a non giocarci. Dopo la mia prima audizione mi hanno chiesto: 'Ci hai mai giocato?'. E ho risposto di no, quindi mi hanno detto 'Lascia così la situazione'".

L'attrice non ha però seguito del tutto il consiglio: "Ho visto alcuni dei gameplay su YouTube per farmi un'idea generale. Ma sono così entusiasta che esca la serie, è stata una parte così importante della mia vita. Ho girato per un anno intero, che è un periodo piuttosto lungo quando hai vissuto solo per 19 anni".

Bella ha inoltre rivelato: "Pedro Pascal, alla fine del lavoro sul set, mi ha scritto un piccolo biglietto in cui si dice 'Come è interessante che qualcosa di così immenso e che ti cambia la vita dovesse accadere così presto nella tua vita e così tardi nella mia'. Si è trattata di un'osservazione realmente dolce e ho trascorso un periodo meraviglioso sul set".

La storia di The Last of Us si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Quello che inizia come un lavoretto facile si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

Nel cast ci sono Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey in quello di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l'attrice britannica Nico Parker sarà Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene.

Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. Tra gli interpreti ci saranno poi Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co- produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.