The Last of Us: il primo episodio della serie HBO durerà oltre un'ora?

Nuove indiscrezioni riguardanti The Last of Us, la nuova serie HBO, suggeriscono che il primo episodio durerà oltre un'ora; sarà vero?

A quanto pare The Last of Us, la nuova serie tv di HBO ispirata ai celebri videogiochi, debutterà con un episodio dalla durata più lunga del previsto. Alcune voci di settore hanno confermato che la prima puntata, in cui vedremo debuttare Pedro Pascal e Bella Ramsey, durerà circa un'ora e 25 minuti.

Questa informazione è stata tratta dall'HBO Latino e in seguito condivisa su Twitter. Se dovesse rivelarsi vera significherebbe che in apertura a The Last of Us avremo una sorta di lungometraggio.

Una lunghezza del genere non stupirebbe data la mole di dettagli e sviluppi riscontrabili nei videogiochi targati Naughty Dog. La serie sarà composta da 9 episodi, e per il momento non sappiamo se includerà solamente la storia del primo gioco o anche parti del secondo.

Atteso per l'anno prossimo, nel cast di The Last of Us troviamo: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Storm Reid, e Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson e Troy Baker.

The Last of Us: Craig Mazin sull'importanza del videogioco e quello che rappresenta per la serie HBO

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (autore del videogioco originale) qui anche produttori esecutivi. The Last of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi.