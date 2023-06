The Last of Us, Pedro Pascal 'sconvolto' dal finale del videogame che gli ha svelato Steven Yeun

Pedro Pascal non era a conoscenza del fatto che il finale della serie TV The Last of Us fosse identico a quello del videogame.

La prima stagione di The Last of Us, serie TV basata sul pluripremiato videogame targato HBO, è stata consegnata agli archivi tra gli apprezzamenti di critica e pubblico. Lo show ha replicato in alcune scene quanto visto nel videogame, frame by frame, compreso il finale. A quanto pare, però, Pedro Pascal non sapeva che l'ultima scena dello show fosse identica a quella del videogame, rimanendo sorpreso da questa scoperta. A farglielo notare è stato Steven Yeun in una recente tavola rotonda ai microfoni di Variety.

"Quando il gioco è uscito ricordo di averci trascorso almeno 12 ore di fila. L'ho giocato tutto di un fiato fino alla parte in cui i personaggi condividono quella bellissima ultima scena che replicate nello show. Sei tu a muoverli nella foresta, senza fare altro" ha dichiarato Steven Yeun.

"Ma sei serio? Quindi mi stai dicendo che arrivi a un certo punto del gioco dove non combatti nessuno e non stai cercando nulla, ma sei ugualmente tu a controllare il personaggio? Mi hai detto più cose tu di quante me ne abbia dette il creatore del videogame" ha risposto un visibilmente sorpreso Pedro Pascal.

La pandemia di The Last of Us: finzione o realtà?

The Last of Us, quando arriva la stagione 2?

Al momento le produzioni televisive si trovano in una fase di stallo per via dello sciopero degli sceneggiatori e la nuova stagione di The Last of Us potrebbe non arrivare prima del 2025. E considerando quello che accade in The Last of Us Parte II, i fan del videogame temono per il destino del Joel televisivo.

Parlando invece di una potenziale stagione 3, l'autrice Francesca Orsi ha spiegato che ci sono discussioni in atto, ma nulla è confermato: "Penso che Craig e Neil stiano ancora cercando di capire come portare a conclusione la storia. Ci sono delle idee per una potenziale terza stagione, ma ci stiamo approcciando un passo alla volta. Non c'è alcuna garanzia che poi si faccia. Ripeto, hanno entrambi una visione per la stagione 3, ma non c'è nulla di garantito".