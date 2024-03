The Last of Us: la prima stagione in Blu-Ray in offerta su Amazon

La prima stagione di The Last of Us ha fatto il suo debutto su HBO nel gennaio 2023 e adesso sta raccogliendo i frutti del suo successi con la pioggia di premi dell'ultimo periodo, comprese le numerosissime vittorie agli Emmy.

The Last of Us è una serie televisiva statunitense ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann. La serie, con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, è l'adattamento televisivo dell'omonimo videogioco del 2013 sviluppato dallo studio statunitense Naughty Dog.

Vent'anni dopo lo scoppio di una brutale pandemia da Cordyceps che trasforma gli esseri umani in mostri simili a zombie, il cinquantenne Joel, un cinico contrabbandiere ormai privo di qualsiasi speranza verso l'umanità, è costretto in circostanze estreme a viaggiare attraverso gli Stati Uniti insieme ad Ellie, una ragazzina di quattordici anni che non ha mai vissuto al di fuori della zona di quarantena. Ma quella che doveva essere all'inizio una semplice e veloce consegna, si tramuterà ben presto in un lungo e atroce viaggio che li segnerà per sempre.

The Last of Us 2, Craig Mazin ai fan: "La qualità sarà ancora più alta"

Le riprese della Stagione 2 sono in corso

Con le riprese dei nuovi episodi già in corso, è già stato confermato che gli eventi di The Last of Us Part II non potranno essere racchiusi tutti in una sola stagione, quindi gli spettatori possono aspettarsi almeno due nuove stagioni. Neil Druckmann e Craig Mazin sono stati molto cauti sul rivelare il numero di stagioni che verranno prodotte, compreso il numero complessivo di episodi. Inoltre, non c'è modo di sapere esattamente in che punto della trama si concluderà la prossima stagione.