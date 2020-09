The Last of Us: Nikolaj Coster-Waldau de Il Trono di Spade nel cast della serie HBO?

Chi sarà l'interprete di Joel in The Last of Us? Il web vuole Nikolaj Coster-Waldau, il Jaime Lannister del Trono di Spade, ma l'attore è criptico nel commentare i rumor sulla serie HBO.

Fin dall'annuncio dello sviluppo di una serie tv basata sui popolarissimi videogiochi di The Last of Us, i fan sono in trepidante attesa di scoprire chi darà il volto ai suoi protagonisti. E Nikolaj-Coster Waldau a.k.a. Sir Jaime Lannister de Il Trono di Spade è tra i più vociferati per il ruolo di Joel. Ma sarà davvero lui, un affezionato della HBO, l'emittente che distribuirà la serie, a ricoprire il ruolo?

Durante un recente AMA su Reddit, Nikolaj-Coster Waldau ha fornito una risposta al quesito, seppur non si possa esattamente definire chiara o soddisfacente...

"Sarai Joel Miller nella serie tv di The Last of Us? Ricordo di aver letto che molte persone pensano che tu saresti perfetto per il ruolo" ha chiesto un utente del sito all'attore, e il commento di Nikolaj è stato "Ho appena acquistato The Last of Us: Part 2. Che grande gioco".

E mentre c'è chi ha voluto vederla come una sorta di conferma implicita ("Non ha mica detto di no"), e chi crede che stia "studiando" per la parte ("Sta familiarizzando con il prodotto originale prima che venga annunciato"), è evidente come l'attore non abbia voluto (o potuto?) spingersi oltre nel rispondere, per evitare un qualsiasi tipo di fraintendimento (o spoiler?), e abbia scelto la via più diplomatica possibile.

Nel caso in cui non dovesse rivelarsi Nikolaj-Coster Waldau l'interprete di Joel in The Last of Us, il web ha comunque diverse proposte in merito, come ad esempio Hugh Jackman, Karl Urban e l'attore che, a detta di Troy Baker - la voce di Joel nei videogiochi - ha ispirato la sua interpretazione del personaggio, Josh Brolin.

Ma chissà, magari si sceglierà una via totalmente diversa, e si punterà su dei nomi meno conosciuti... Insomma, non ci resta che attendere per scoprirlo.

