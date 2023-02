The Last of Us: Melanie Lynskey risponde alle critiche riguardanti il suo corpo e il casting nella serie HBO

Melanie Lynskey ha deciso di rispondere a tono a tutti coloro che hanno criticato il suo casting in The Last of Us.

Anche se il quarto episodio di The Last of Us ha raccolto più consensi che altro, sono arrivate anche alcune particolari critiche mirate, nello specifico, al personaggio di Melanie Lynskey e al suo aspetto fisico. Secondo alcuni fan della serie le fattezze dell'attrice non sarebbero coerenti con il mondo che la circonda, e con il personaggio che sta interpretando (proseguire nella lettura significa, ovviamente, incappare in spoiler dell'episodio in questione).

Durante il quarto episodio di The Last of Us abbiamo visto esordire sul piccolo schermo il personaggio di Melanie Lynskey e il suo gruppo. In base a quello che sappiamo e abbiamo visto, si tratterebbe di particolari sopravvissuti che sono riusciti a rovesciare il controllo locale della FEDRA e a prendere in mano il territorio con le loro forze.

Su Twitter non sono tardati ad arrivare commenti, anche da personaggi in vista, contrari al casting di Melanie Lynskey, dicendo non sembra per niente coerente con la situazione.

Così l'attrice di The Last of Us ha deciso di rispondere a queste critiche senza troppi filtri, sempre su Twitter: "[Nella serie] interpreto una persona che ha meticolosamente pianificato ed eseguito un rovesciamento della FEDRA. Dovrei essere più intelligente che non altro. Non ho bisogno di essere muscolosa. Ecco a cosa servono gli scagnozzi", si legge in un post sul suo profilo. Melanie ha aggiunto: "Capisco che alcune persone siano arrabbiate perché non sono il tipico casting per questo ruolo. Però per me è elettrizzante. È elettrizzante sentirsi come se fossi davvero nel corpo di un altra persona, d'altronde la parte più eccitante del mio lavoro è sovvertire le aspettative".

Vi ricordiamo che in America il quinto episodio di The Last of Us verrà anticipato al 10 febbraio per via del Super Bowl 2023.