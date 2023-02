The Last of Us: HBO rivela la sorprendente durata dell'episodio finale

HBO ha anticipato quanto dureranno i prossimi episodi di The Last of Us; cosa doppiamo aspettarci da un finale con un simile minutaggio?

I primi 4 episodi di The Last of Us hanno subito messo in chiaro sia la qualità della serie che la sua durata media. Ognuno di loro ha colpito il grande pubblico in modo differente, sviluppandosi con tempi, luoghi e personaggi del tutto differenti. HBO ha voluto incrementare ulteriormente la curiosità dei fan rivelando quanto dureranno le ultime 5 puntate e... sembra che il finale di stagione avrà delle tempistiche inaspettate.

Analizzando quello che abbiamo visto fino ad ora, nei primi 4 episodi di The Last of Us troviamo tutte lunghezze diverse in termini di minuti. Il primo, ad esempio, era lungo 1 ora e 17, il secondo 50 minuti, il terzo 1 ora e 12, mentre il quarto 43 minuti. Adesso conosciamo la lunghezza anche delle puntate a venire, dato che è stata rivelata da HBO tramite @Cryptic4KQual.

Nel post Twitter possiamo leggere sia i vari titoli che il minutaggio di ognuno. L'episodio 5, Endure and Survive, ha una durata di 60 minuti, e probabilmente proseguirà quello che abbiamo visto in precedenza, con Ellie e Joel che affrontano i cacciatori lungo il cammino.

L'episodio 6, Kin, durerà 60 minuti e vedrà i protagonisti nel Wyoming finalmente al fianco di Tommy (Gabriel Luna). Il 7, Left Behind, avrà una durata di 56 minuti e probabilmente racconterà la stessa storia dell'omonimo DLC del primo videogioco. Quindi vedremo finalmente il passato di Ellie. L'ottavo, When We Are In Need, durerà 51 minuti e forse approfondirà le sezioni invernali dell'avventura, mentre il finale, Look for the Light, chiuderà la prima stagione con una durata di 43 minuti, presentandosi a tutti gli effetti come il più breve di The Last of Us.

Una durata così ridotta per un finale è interessante, specialmente se si conosce in anticipo la conclusione del primo videogioco. Con una tempistica del genere, punteranno sicuramente tutto sulla scrittura e sulle emozioni.