The Last Of Us: Mark Mylod tra i registi della stagione 2

I registi che si occuperanno della stagione 2 di The Last Of Us sono stati svelati e tra i nuovi arrivi ci sono Mark Mylod e Kate Herron.

HBO ha annunciato i nomi dei registi che si occuperanno degli episodi della stagione 2 di The Last Of Us.

Tra i nuovi arrivi dietro la macchina da presa ci saranno Mark Mylod e Kate Herron, reduci rispettivamente dai riconoscimenti ottenuti con Succession e Loki.

I nomi dei registi

Le prossime puntate di The Last of Us saranno dirette da Mark Mylod, Kate Herron, Nina Lopez-Corrado (Perry Mason), Stephen Williams (Watchmen), Peter Hoar e i creatori e produttori della serie, Craig Mazin e Neil Druckmann.

Attualmente non è stato svelato di quanti episodi è composta la seconda stagione dell'adattamento del videogioco.

Le riprese si svolgeranno nell'area di Vancouver, in Canada.

La serie

The Last Of Us è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, coinvolti anche come produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog. In Italia è disponibile in esclusiva su Sky e NOW.