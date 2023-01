The Last of Us: l'ultimo trailer svela le 3 regole che Joel dà ad Ellie per sopravvivere all’Apocalisse

Diffuso in rete un nuovo trailer dell'adattamento televisivo di The Last of Us. Joel (Pedro Pascal) impartisce a Ellie (Bella Ramsey) tre regole fondamentali per sopravvivere.

Mancano ormai pochi giorni all'uscita di The Last Of Us, serie TV basata sul pluripremiato videogame targato Naughty Dog. Per ingannare l'attesa HBO ha diffuso in rete un nuovo trailer che mostra Joel (Pedro Pascal) impartire a Ellie (Bella Ramsey) tre regole fondamentali per sopravvivere all'Apocalisse.

La prima è quella di non raccontare a nessuno il proprio passato, la seconda è di non parlare della sua condizione, l'ultima è di fare qualcosa soltanto quando lo dice lui. Parole estrapolate direttamente dal videogame, segno che la serie TV sarà molto fedele al materiale di partenza. Potete vedere il nuovo trailer QUI.

Al momento non è ancora stata confermata una seconda stagione ma, qualora dovesse esserci, adatterà The Last of Us - Parte II. Nel corso di una recente intervista con The Hollywood Reporter, Craig Mazin e Neil Druckmann hanno ragionato sul materiale di partenza di The Last of Us, riferendo che non hanno intenzione di andare oltre: "Non abbiamo intenzione di raccontare altre storie oltre all'adattamento dei giochi".

The Last Of Us sarà disponibile in esclusiva su Sky, e in streaming solo su NOW, dal 16 gennaio 2023 in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti.

La storia dello show si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all'apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.