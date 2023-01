The Last of Us: i dati d'ascolto del terzo episodio sono da record per HBO

Il grande numero di spettatori segnato dal terzo episodio di The Last of Us apre la strada a nuovi record per HBO.

Quest'oggi HBO ha nuovamente confermato il grande successo di The Last of Us in termini di dati di ascolto. A quanto pare il terzo episodio ha incrementato ulteriormente il pubblico della serie tv, avvicinandolo sempre di più ai giganteschi risultati precedentemente ottenuti da House of the Dragon.

The Last of Us: una scena del terzo episodio

In base a un recente comunicato condiviso da HBO stessa, sembra proprio che il terzo episodio di The Last of Us abbia raggiunto circa 6,4 milioni di spettatori solamente durante la sua premiere di domenica sera. Questo significa che la serie ha ottenuto un aumento del 12% in termini di audience dalla puntata precedente, e del 37% rispetto alla prima.

"La stagione 1 ha ora una media di 21,3 milioni di spettatori nei suoi primi due episodi, segnando un'altra pietra miliare storica, mentre HBO celebra la sua lista di programmazione più vista nella storia della rete", si legge nel comunicato (tramite ComicBook). "Questa è la prima volta che HBO ha più serie in corso che attirano più di 15 milioni di spettatori alla volta in tutti i generi".

The Last of Us: un'altra canzone raggiunge numeri da record grazie alla serie HBO

Con un aumento così, di volta in volta, non stupisce affatto il repentino rinnovo per una seconda stagione.