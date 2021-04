The Last of Us: Gabriel Luna nel cast della serie HBO

L'attore Gabriel Luna farà parte del cast della serie The Last of Us, l'adattamento del popolare videogioco realizzato per HBO.

The Last of Us, la serie HBO tratta dal popolare videogioco, potrà contare sulla presenza nel cast di Gabriel Luna.

L'attore reciterà accanto a Pedro Pascal e Bella Ramsey nell'adattamento televisivo del franchise che ha dominato i titoli prodotti per Sony Playstation.

La storia si svolge venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto indurito dagli eventi, viene ingaggiato per far uscire clandestinamente la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da una zona in quarantena. Quello che è iniziato come un piccolo lavoro diventa rapidamente un viaggio brutale e straziante mentre i due devono muoversi insieme attraverso gli Stati Uniti e dipendono uno dall'altra per la sopravvivenza.

Gabriel Luna avrà la parte di Tommy, il fratello minore di Joel. Il personaggio è un ex soldato che non ha perso il suo idealismo e la speranza in un mondo migliore.

Il pilot è stato diretto da Kantemir Balagov e Nil Druckmann sarà sceneggiatore e produttore insieme a Craig Mazin, reduce dal successo di Chernobyl.