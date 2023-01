The Last of Us, fan in visibilio per il terzo episodio

I fan di The Last of Us hanno commentato il terzo episodio della prima stagione definendolo uno dei migliori mai visti sul piccolo schermo fino a questo momento.

Affidando i loro commenti ai social, i fan di The Last of Us hanno definito il terzo episodio della serie "uno dei migliori mai visti in televisione", tra momenti inaspettati e scelte che allontanano la serie dal videogioco.

Secondo quanto riportato da ComicBook, nonostante alcuni cambiamenti apportati, rispetto alla versione originale, proprio nel terzo episodio, questi nuovi minuti di The Last of Us, hanno ricevuto una serie di recensioni più che positive da parte dei fan entusiasti di quanto visto.

In molti sono rimasti senza parole nel vedere quali decisioni sono state prese nel portare avanti la narrazione, e tanti hanno definito l'episodio il migliore mai visto fino a questo momento e uno degli episodi più belli mai creati.

Questi alcuni dei Tweet pubblicati dai fan di The Last of Us.

"L'episodio di stasera di The Last of Us è stato in assoluto uno dei migliori episodi televisivi che abbia mai visto. Sono senza parole", scrive un utente. E ancora.

"L'episodio di stasera di The Last of Us è stato straordinario per la tv, facilmente il miglior episodio finora, ma anche il più diverso dal gioco e non so come sentirmi al riguardo" si legge ancora mentre qualcuno lo definisce "una magnifica sorpresa".

Dopo un terzo episodio che sembra essere perfetto, o quasi, per i fan di The Last of Us, non resta che attendere la messa in onda della prima stagione per scoprire se riuscire ad essere all'altezza delle aspettative.

E voi cosa ne pensate? Questo terzo episodio è uno dei migliori visti in tv fino a questo momento?