The Last of Us Day: annunciati i dettagli dell'evento in programma il 26 settembre

Nella giornata di domani 26 settembre si svolgerà il The Last of Us Day, ecco tutti i dettagli e le esclusive che saranno disponibili.

The Last Of Us Day è l'evento in programma domani 26 settembre e online, sul blog di PlayStation, sono state condivisi i primi dettagli relativi alle esclusive e ai contenuti che saranno disponibili a partire dalle 18.

I fan del videogioco potranno infatti acquistare oggetti da collezione, action figure e scaricare gratuitamente i temi ispirati alla storia di Ellie.

Uno degli oggetti da non perdere è la colonna sonoa in vinile che verrà messa in vendita da Mondo: l'edizione speciale che contiene le composizioni di Gustavo Santaolalla e Mac Quayle regalerà inoltre due nuovi poster serigrafati, creati dall'illustratrice Tula Lotay che ha firmato anche le copertine della versione 2XLP che sarà disponibile in preordine domani.

Il vinile sarà disponibile fino a esaurimento scorte, ma i poster saranno edizioni a tempo con preordini che terminano alle 21:59 PT di mercoledì 30 settembre 9:00 CET di giovedì 1 ottobre.

The Last of Us sarà inoltre la fonte di ispirazione del gioco da tavolo nato dalla partnership con il team di CMON, creatori di Bloodborne: The Board Game e God of War: The Card Game.

Nella giornata di domani sarà inoltre disponibile per il download un PDF scaricabile che presenta, per la gioia dei cosplayer, rendering ad alta risoluzione di ogni aspetto del design di Abby, comprese immagini dettagliate dei suoi vestiti, armi, equipaggiamento e acconciatura. È inoltre possibile trovare informazioni sui materiali, riferimenti ai colori e altro.

The Last of Us 2, la recensione: un sequel doloroso e rivoluzionario che non smette mai di stupire

Per tutti I collezionisti saranno poi a disposizione nuove statue di The Last Of Us: una riproduzione, prodotta da Gaming Heads, di Ellie da 16 pollici che sarà disponibile in tre edizioni uniche: in quella base Ellie è pronta con il suo machete, mentre la Stealth Edition aggiunge braccia intercambiabili e un copricapo che ti permettono di alterare l'espressione di Ellie e sostituire il suo machete con un arco, infine una speciale versione Hunter offre tutto nella Stealth Edition, ma presenta una speciale finitura della vernice.

Mamegyorai Collectibles propone poi due statue di Ellie e Joel, scolpite e dipinte da Masato Ohata, in scala 1/9 e che possono essere esposte individualmente o unite per formare una scena unificata. Il set è disponibile per il preordine tramite il sito web di Mamegyorai's e verrà spedito a marzo del prossimo anno.

I fan potranno inoltre ottenere un nuovo tema dinamico gratuito di The Last of Us Part II per PS4 che mostra l'immagine finale della barca portata a riva con le onde che rotolano dolcemente sulla spiaggia, disponibile su PlayStation Store dove sono disponibili anche altri temi e avatar fino a lunedì 28 settembre.

Su PlayStation Gear Store ci saranno poi nuovi Funko Pop!, t-shirt, tazze, un numero limitato di chitarre The Last of Us Part II Taylor 314ce e GS Mini in edizione speciale per The Last of Us Day - per un solo giorno.

Il merchandising di The Last of Us già esistente sarà scontato fino al 40% su PlayStation Gear Store e il PlayStation Store ospiterà i saldi di The Last of Us Day con uno sconto del 50% su The Last of Us Remastered, The Last of Us: Left Behind e seleziona i pacchetti di The Last of Us Remastered Factions per tutto il weekend.

Tutte le informazioni saranno disponibili sulla pagina dell'evento.