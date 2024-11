The Last of Us: la versione Blu-Ray della prima stagione è in sconto su Amazon con il Black Friday

Se avete apprezzato The Last of Us, vi segnaliamo che la prima stagione della serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey è attualmente in sconto su Amazon per il Black Friday.

La prima stagione di The Last of Us, in Blu-Ray, è in sconto su Amazon per il Black Friday 2024. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 14,44€, con uno sconto del 10% sul prezzo più basso recente indicato (16,00€) e del 14% sul prezzo mediano indicato (16,79€). Trovate tutti i dettagli relativi al prodotto seriale in questione passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione Blu-Ray della prima stagione di The Last of Us è venduta e spedita da Amazon.

La sopravvivenza prende forma: The Last of Us in Blu-Ray

L'edizione Blu-Ray della prima stagione di The Last of Us porta nelle case di tutto il mondo un adattamento televisivo che ha ridefinito il concetto di narrazione dal mondo dei videogame. Basata sull'acclamato videogioco del 2013 sviluppato da Naughty Dog, la serie, ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann, unisce l'intensità emotiva di una trama profondamente umana con un'estetica visiva che non lascia spazio al compromesso.

Protagonisti come Pedro Pascal e Bella Ramsey offrono interpretazioni che scolpiscono la memoria, dando vita a personaggi complessi e sfaccettati, intrappolati in un viaggio che trascende il puro atto di sopravvivere. Questo cofanetto Blu-Ray di The Last of Us è un'occasione per rivivere un'opera destinata a durare nel tempo.