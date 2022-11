The Last of Us, Ben Mendelsohn mette in guardia Pedro Pascal: "Non mandare tutto a putt**e!"

Tra i fan più accaniti del videogame The Last of Us, Ben Mendelsohn ha ammonito il collega Pedro Pascal, co-protagonista dello show, di non rovinare l'adattamento.

L'interprete di Star Wars Ben Mendelsohn si è rivolto senza mezzi termini al collega Pedro Pascal, co-protagonista dell'attesa serie HBO The Last of Us, mettendolo in guardia. Da buon fan del videogioco da cui lo show è tratto, che considera essere "il più grande gioco per console mai realizzato", Mendelsohn ha ammonito cast e crew affinché non rovinino l'adattamento.

Rispondendo via social media a Pedro Pascal, Ben Mendelsohn ha scritto: "Meglio che non mandiate tutto a puttane. probabilmente è il più grande gioco per console di tutti i tempi. Non rovinate tutto, sono eccitato per quel poco che ho visto finora di voi in viaggio. Ma questo non può esser fatto a metà. Per molti di noi quel gioco ha un grande valore. Il trailer sembra davvero promettente".

Di cosa parla The Last of Us

Basato sull'acclamato videogioco sviluppato da esclusivamente per le piattaforme PlayStation, The Last of Us si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per far fuggire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da un'opprimente zona di quarantena. Quello che sembra un breve impiego si trasformerà in viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti in cui i due personaggi dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Il disincantato Joel, tormentato da traumi e fallimenti passati, dovrà attraversare un'America devastata dalla pandemia, proteggendo nel contempo una ragazza che rappresenta l'ultima speranza dell'umanità.

The Last of Us: 10 cose che ci aspettiamo dalla serie HBO

Al lavoro sulla regia dei dieci episodi troviamo lo showrunner Craig Mazin, Kantemir Balagov, Peter Hoar, Jasmila Zbanic. Il creatore del gioco Neil Druckmann è coinvolto, non solo come regista, ma anche come co-sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto.

A fianco di Pedro Pascal e Bella Ramsey, interpreti di Joel ed Ellie, troviamo nel cast Nico Parker, Nick Offerman e Murray Bartlett.

The Last of Us arriverà su HBO il 15 gennaio 2023.