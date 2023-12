The Last of Us, Bella Ramsey sull'essere una baby star: 'Odiavo essere trattata con condiscendenza'

La star di Last of Us Bella Ramsey ha parlato delle difficoltà che ha dovuto affrontare come baby star a Hollywood.

"La cosa che odiavo di più era essere trattata con condiscendenza. Non mi piaceva il fatto di poter stare sul set solo per un certo periodo di tempo e di dover andare a fare lezione. Capisco il motivo per cui le tutele sugli orari sono di grande importanza per gli attori bambini, ma odiavo sentirmi inferiore o separata dal cast adulto" ha detto Ramsey all'Independent.

Il rapporto con gli adulti

La star de Il trono di spade ha anche ammesso di essere sempre andata molto d'accordo con gli adulti sin da quando era piccola. "Non mi intimidiva andare su un set con un gruppo di persone che avevano il doppio o il triplo della mia età. Crescendo, ho scoperto di avere l'autonomia per difendermi da sola e per difendere le persone più giovani di me con cui lavoro. Voglio che anche loro diventino in grado di difendersi da soli come le persone più grandi di me mi hanno insegnato a fare".

Dopo essere apparsa nella sesta stagione de Il trono di spade nel ruolo di Lyanna Mormont, Bella Ramsey ha continuato a far parlare di sé nell'adattamento di HBO del videogioco di Naughty Dog, The Last of Us. In quest'ultimo ha vestito i panni di Ellie Williams, ruolo che le è valso una candidatura agli Emmy nella sezione migliore attrice in una serie drammatica. Prossimamente Ramsey sarà la protagonista del film Monstrous Beauty, scritto e diretto da Romola Garai.