The Last of Us 2, terminate le riprese dei nuovi episodi: quanto manca all'arrivo in tv?

La produzione della seconda stagione di The Last of Us della HBO è giunta al termine. Per tutto il 2024, la troupe ha girato in varie località del Canada.

Si sapeva che le riprese della Stagione 2 si stavano avvicinando alla conclusione, in base ai precedenti report. Ora, però, si sono ufficialmente concluse e da questo momento inizia il processo di post-produzione.

Sui social media, Timothy Good, uno dei montatori di The Last of Us, ha informato i fan che la le riprese si sono finite postando una manciata di immagini di un recente wrap party organizzato per celebrare il traguardo.

Bella Ramsey è Ellie nella prima immagine di The Last of Us 2

Per quanto riguarda Good, ha lasciato intendere che il suo lavoro sul montaggio inizierà a brevissimo.

The Last of Us 2, ecco Bella Ramsey e il cast sul set della seconda parte

Anche se i nuovi episodi sono stati completati, non sappiamo ancora esattamente quando debutteranno sul piccolo schermo. Al momento, HBO ha confermato solo a grandi linee che l'acclamata serie televisiva tornerà nel 2025. Non è ancora stata fissata una data precisa, ma in base alle tempistiche della Stagione 1, un'uscita nella prima metà del 2025 sembra molto probabile.

Ricordiamo che la prima stagione di The Last of Us è disponibile su Sky e in streaming sulla piattaforma digitale Now. Anche la seconda stagione arriverà su questi canali, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.