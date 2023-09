The Last of Us 2, sarà Florence Pugh a interpretare Abby?

In attesa di avere nuove informazioni concrete sulla seconda stagione di The Last of Us, adattamento televisivo del pluripremiato videogame targato Naughty Dog, emerge in rete un nuovo rumor riguardante la possible interprete scelta per il ruolo di Abby, personaggio chiave di The Last of Us: Part II. A quanto pare nientemeno che Florence Pugh era in lizza per entrare a far parte della nuova stagione.

Il rumor arriva dallo scooper @MyTimeToShineH: "Ho sentito da un'altra fonte che a Florence Pugh fosse stata offerta la parte prima dello sciopero. Altri invece sostengono che il ruolo sia andato a Shannon Berry. Vedremo chi sarà delle due".

Il debutto in live action di Abby era già stato anticipato con un poster da Neil Druckmann, co-creatore del videogame, e quella di Shannon Berry nei panni del personaggio era diventata l'ipotesi più gettonata.

Al momento è stata confermata soltanto la stagione 2 dello show, ma i piani attuali sarebbero quelli di estendere la storia su molteplici stagioni.

"Quattro potrebbe essere un ottimo numero, ma non lo sappiamo ancora. La nostra visione originaria, e ne abbiamo parlato con HBO, è sempre stata quella di raccontare questa massiccia storia nell'arco di molteplici stagioni. Penso che alcune stagioni avranno un numero inferiore di episodi, altre un numero superiore" aveva dichiarato sempre Craig in una recente intervista.