The Last Of Us 2: le riprese dei nuovi episodi si svolgeranno in Canada

Le riprese degli episodi della stagione 2 di The Last Of Us, la serie con protagonisti Bella Ramsey e Pedro Pascal, si svolgeranno in Canada.

The Last Of Us 2 entrerà prossimamente nella fase delle riprese e la location scelta per il lavoro sul set è stata Vancouver, in Canada.

La serie tratta dal popolare videogioco aveva ottenuto il rinnovo dopo la messa in onda del secondo episodio e nel cast torneranno, ovviamente, Bella Ramsey e Pedro Pascal.

La scelta del Canada per le riprese della seconda stagione di The Last of Us permetterà alla produzioe di ottenere gli incentivi economici previsti per le produzioni cinematografiche che scelgono la provincia di Alberta per i propri ciak, situazione che ha reso il Canada una meta tra le preferite dai realizzatori di film e serie tv.

Le puntate dovrebbero seguire in modo molto fedele quanto accade nel videogioco, seguendo quindi Ellie a Seattle e a Washington.

La storia della serie The Last of Us si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all'apparenza facile si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, mentre i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l'astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi.