The Last of Us 2 potrebbe eliminare una scena fondamentale del gioco?

Secondo recenti indiscrezioni, la stagione 2 di The Last of Us potrebbe non includere una scena fondamentale del videogame dal quale sarà tratta, ovvero The Last of Us: Part II.

La prima stagione di The Last of Us è stata incredibilmente fedele al materiale di partenza, ma pare che la stagione 2 differirà in qualche modo, e un indizio potrebbe essere contenuto nel primo poster pubblicato da Neil Druckmann qualche tempo fa per anticipare l'arrivo del personaggio di Abby nella storia.

All'epoca della sua uscita su Playstation, il gioco è stato oggetto di numerose critiche, in quanto all'inizio della storia Joel muore e il giocatore ha modo di poter impersonare la sua assassina, Abby. The Last of Us 2 potrebbe cambiare in modo significativo il modo in cui viene rappresentata la morte di Joel.

Come detto, lo showrunner Neil Druckmann ha anticipato l'arrivo di Abby nella seconda stagione di The Last of Us con un post su Instagram che mostra un teaser poster. La locandina mostra il braccio di Abby che stringe un martello davanti allo sfondo di una foresta che contiene diverse auto in fiamme. Si tratta di un chiaro riferimento alla sequenza di Abby nella foresta, che si svolge dopo che lei ha già ucciso Joel in The Last of Us: Part II.

The Last of Us 2: l'attrice Laura Bailey parla delle minacce di morte che ha ricevuto

L'utilizzo della sequenza della foresta per pubblicizzare la stagione 2 di The Last of Us è una scelta insolita, in quanto non è certo la scena più iconica del gioco. Tuttavia, avrebbe senso se la seconda stagione dovesse eliminare o posticipare la morte di Joel. È possibile che la seconda stagione di The Last of Us salti direttamente alle storie di Abby, modificando la linea temporale in modo che l'uccisione di Joel da parte di Abby si veda solo molto più avanti nel corso della stagione.