The Last of Us 2: Catherine O'Hara parla dello strano rapporto tra il suo personaggio e Joel

L'attrice Catherine O'Hara ha parlato del legame tra il suo personaggio e Joel nella stagione 2 di The Last Of Us.

Nel cast della stagione 2 di The Last Of Us ci sarà anche Catherine O'Hara che, in una nuova intervista, ha condiviso qualche anticipazione sulle puntate inedite.

Lo show tratto dal videogame di Naughty Dog ritornerà prossimamente sugli schermi televisivi di tutto il mondo, in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Le anticipazioni su The Last of Us 2

Rispondendo alle domande di Entertainment Weekly, Catherine O'Hara ha ora parlato del suo personaggio nella serie The Last of Us e del legame con Joel, il protagonista interpretato da Pedro Pascal.

L'attrice ha spiegato: "Non si sa bene perché ha... Ha questo lato tagliente, ma credo che sia una strana, buona commedia dark. Quindi è presente. Non voglio mai negare il dono dell'umorismo".

The Last of Us 2: tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione

Il nuovo personaggio, come rivelato nelle immagini contenute nel trailer delle puntate inedite, sembra essere una terapista che avrà a che fare con Joel, con cui avrà un "rapporto strano". O'Hara ha aggiunto che la prossima stagione sarà "molto più intensa", come può sapere chi conosce bene il videogioco.

L'attrice ha dichiarato: "Semplicemente amo lavorare con Pedro Pascal. Con entrambi. Bella. Wow. Mi ha intimidito? Accade sempre. Non è il mio territorio... Pensi semplicemente, grazie per avermi invitata e proverò essere una buona ospite. Ma sono stati davvero gentili con me ed è stato grandioso".

Il cast della nuova stagione

Tra gli interpreti degli episodi inediti di The Last of Us ci sono inoltre Gabriel Luna nella parte di Tommy, Rutina Wesley che è Maria, Kaitlyn Dever nei panni di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino che è Jesse, Danny Ramirez che interpreta Manny, e Jeffrey Wright che sarà Isaac Dixon.

I fan devono attendere il mese di aprile prima di vedere sugli schermi televisivi il nuovo capitolo della storia di Joel ed Ellie.