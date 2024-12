The Last of Us 2, arriva la versione remastered per PC

The Last of Us Part II, uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni, sta per fare il suo debutto su PC. L'annuncio ufficiale è arrivato durante i The Game Awards 2024: la versione rimasterizzata del gioco sarà disponibile su PC a partire dal 3 aprile 2025. Questa nuova edizione si baserà sulla versione per PlayStation 5, lanciata all'inizio dell'anno, che già includeva numerosi miglioramenti rispetto all'edizione originale per PS4.

Le novità della versione remaster

L'arrivo di The Last of Us Part II su PC non è una grande sorpresa, considerando l'enorme popolarità del franchise e l'impatto che la serie TV omonima su HBO ha avuto sui fan, portando molti nuovi giocatori a scoprire il titolo. Inoltre, la seconda stagione dello show, prevista per la primavera del 2025, renderà il lancio del gioco perfettamente sincronizzato con il crescente entusiasmo per il franchise.

Ellie e Joel

Il porting per PC è stato affidato a Nixxes Software e Iron Galaxy Studios, due realtà già note per aver curato la versione PC di altri giochi PlayStation. Tra le principali novità di questa versione rimasterizzata spicca l'introduzione della modalità roguelike "No Return", già vista nell'edizione per PS5. In questa modalità, i giocatori dovranno affrontare sfide sempre più difficili, con elementi casuali che rendono ogni partita unica e imprevedibile.

Inoltre, The Last of Us Part II Remastered per PC includerà nuove funzionalità ottimizzate per il formato, ma al momento Sony ha scelto di mantenere il riserbo sui dettagli tecnici, alimentando così la curiosità dei fan in vista del lancio. La versione per PC è già disponibile in preordine su Steam, con vantaggi esclusivi per chi decide di acquistare il gioco in anticipo, tra cui un incremento della capacità delle munizioni e un manuale dedicato al crafting, per rendere l'esperienza di gioco ancora più immersiva sin dal primo avvio.

Un'immagine di The Last of Us

Il primo capitolo della saga, The Last of Us Remastered, era stato rilasciato su Steam all'inizio dello scorso anno, ma aveva sofferto di alcuni problemi tecnici che avevano limitato l'esperienza di gioco per alcuni utenti. Nonostante ciò, grazie a una serie di aggiornamenti, il gioco ha ottenuto un buon successo su PC. Ora, con il secondo capitolo in arrivo, le aspettative sono altissime e i fan sperano che la versione per PC di The Last of Us Part II possa offrire una performance impeccabile, complice l'impegno dei team di sviluppo.