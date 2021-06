The Last Mercenary: Jean-Claude Van Damme nel primo trailer del film

Jean-Claude Van Damme entra in azione nel primo trailer del film The Last Mercenary, in arrivo su Netflix il 30 luglio.

The Last Mercenary è il nuovo film con star Jean-Claude Van Damme in arrivo dal 30 luglio su Netflix e il primo trailer regala molte scene d'azione tratte dal progetto.

Nel filmato si anticipano infatti gli eventi che portano un'ex spia a rientrare in azione, dopo il coinvolgimento del figlio in una situazione complicata e potenzialmente mortale. Il trailer, come prevedibile, propone delle spettacolari sequenze con protagonista la star del cinema action.

The Last Mercenary è il film diretto da David Charhon che racconta la storia di un misterioso ex agente dei servizi segreti che è costretto a tornare in Francia quando suo figlio viene accusato dal governo di traffico di armi e di droga a seguito di errore burocratico.

Accanto al protagonista Jean-Claude Van Damme fanno parte del cast Alban Ivanov, Assa Sylla e Samir Decazza.

Ecco la versione italiana del trailer:

Jean-Claude Van Johnson: a Parigi con Van Damme, per ricominciare da Johnson

The Last Mercenary è stato prodotto da Jean-Charles Levy e Nicolas Manuel della Forecast Pictures, Olivier Albou e Laurence Schonberg della Other Angle Pictures, David Charhon, Jakéma Charhon e Eponine Maillet della Mony Films, e da Olias Barco e Vlad Riashyn della Apple Tree. Le riprese sono attualmente in corso in Francia.