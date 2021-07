The Last Duel: il trailer del nuovo film di Ridley Scott

Il film The Last Duel arriverà il 14 ottobre nelle sale e online è stato condiviso il primo trailer del film diretto da Ridley Scott.

The Last Duel è il nuovo film diretto da Ridley Scott in arrivo il 14 ottobre nelle sale italiane e online è stato condiviso il primo trailer ufficiale.

Nel video la protagonista interpretata da Jodie Comer ripercorre la sua vita, il suo matrimonio e quello che accade dopo che la donna denuncia una violenza, situazione che divide le persone che le stanno accanto e danno vita a un duello all'ultimo sangue per risolvere la questione, mentre c'è il rischio che la giovane venga bruciata viva se verrà stabilito che ha testimoniato il falso.

Tra gli interpreti di The Last Duel ci sono Matt Damon e Ben Affleck, Adam Driver, Jodie Comer, Harriet Walter e Nathaniel Parker.

Al centro degli eventi raccontati sul grande schermo, ispirati a fatti realmente accaduti, ci sarà un uomo che parte per la guerra e che al suo ritorno scopre che la moglie è stata violentata da un suo amico. Nessuno crede alla donna e il soldato fa appello al re di Francia, ritrovandosi a dover affrontare il "rivale" a duello.

Il progetto si ispira alla vera storia dei cavalieri Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, che parteciparono all'ultimo duello giudiziario, dopo che il primo aveva accusato il secondo di aver violentato sua moglie, Marguerite de Carrouges.