The Last Days of American Crime: il film Netflix totalizza un raro 0% su Rotten Tomatoes

Action poco entusiasmante il film Netflix The Last Days of American Crime, che totalizza lo 0% sull'aggregatore di voti Rotten Tomatoes.

Non è facile totalizzare lo 0% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, ma un film prodotto da Netflix, l'action The Last Days of American Crime, ci è riuscito.

The Last Days of American Crime: una scena con Edgar Ramírez

The Last Days of American Crime è il primo film a totalizzzre lo 0% dai tempi di Gotti - Il primo padrino con John Travolta e London Fields con Amber Heard.

Al momento in cui scriviamo The Last Days of American Crime, diretto da Olivier Megaton, ha 21 recensioni su Rotten Tomatoes e nessuna positiva. Non va molto meglio con il voto del pubblico, visto che la percentuale si ferma al 24%. Questo, probabilmente non è ciò che Netflix aveva in mente quando ha deciso di produrre un adattamento della popolare graphic novel di Rick Remender e Greg Tocchini.

Qui trovate la nostra recensione di The Last Days of American Crime, pellicola ambientata in un mondo in cui il governo americano ha messo a punto un segnale in grado di impedire a chiunque di commettere reati intenzionalmente, con l'intento di sgominare una volta per tutte il terrorismo e il crimine. Graham Bricke (Edgar Ramirez), criminale di lungo corso ancora in attesa di fare il colpo della vita, si allea con il figlio di un noto gangster, Kevin Cash (Michael Pitt) e con una hacker, Shelby Dupree (Anna Brewster), per mettere a segno la rapina del secolo e compiere l'ultimo crimine della storia americana, prima che il segnale scatti._