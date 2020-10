The Lady in the Van: stasera su Rai Movie il film con Maggie Smith

The Lady in the Van è il film proposto stasera su Rai Movie alle 21:10, dramedy con protagonista Maggie Smith, su sceneggiatura di Alan Bennett.

The Lady in the Van: Maggie Smith in un'immagine del film

Nella Londra degli anni '70, un giovane scrittore fa amicizia con la signora Shepherd, donna singolare che vive in un camper e gli chiede di parcheggiare per qualche settimana nel suo vialetto di Camden Town. La sistemazione, inizialmente provvisoria, si prolungherà per quindici lunghi anni. L'insolita convivenza porterà in luce la vera identità di Miss Mary Shepherd.

Accanto a Maggie Smith, completano il cast Jim Broadbent, Alex Jennings, Dominic Cooper e James Corden.

Nicholas Hytner dirige per la terza volta un adattamento delle opere di Alan Bennett, il commediografo inglese che è anche autore della sceneggiatura ispirata alla storia vera di Mary Shepherd, raccontata nella sua autobiografia, "The Lady in the Van and Other Stories", pubblicata nel 1990.