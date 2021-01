The King's Man e Bob's Burgers: Disney posticipa la data di uscita

Disney ha annunciato di aver posticipato la data di uscita dei film The King's Man e Bob's Burgers, titoli che avrebbero dovuto debuttare nelle sale in primavera.

I due progetti sono stati realizzati da Searchlight Pictures, e lo studio ha inoltre fatto slittare l'uscita di Ron's Gone Wrong, film animato di 20th Century Animation.

The King's Man - Le origini, il nuovo capitolo del franchise creato da Matthew Vaughn, debutterà ora sugli schermi il 20 agosto, ben cinque mesi più tardi rispetto alla data precedentemente annunciata.

Bob's Burgers: The Movie è stato invece totalmente rimosso dalla programmazione, alimentando le ipotesi di un debutto in streaming senza il passaggio in sala.

Ron's Gone Wrong, infine, sarà distribuito il 22 ottobre, non più ad aprile.

Il lungometraggio diretto da Vaughn racconta la storia di criminali e tiranni che stanno progettando una guerra che potrebbe far sparire dalla Terra milioni di persone. Un uomo deve quindi correre contro il tempo per provare a fermarli, mentre si forma il gruppo segreto le cui avventure sono già state portate sul grande shermo.

Nel cast Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Bruhl, Djimon Hounsou e Charles Dance.

Il lungometraggio Bob's Burgers racconterà le avventure dei membri della famiglia Belcher, dei loro amici e dei rivali. Bob Belcher si occupa di un ristorante specializzato in hamburger in una città sulla costa. Accanto a lui c'è la moglie Linda e i loro tre figli: Tina, Gene e Louise. Il progetto è un adattamento per il grande schermo della popolare serie animata.