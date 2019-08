The King: il teaser trailer del film Netflix con Timothée Chalamet e Robert Pattinson

Il primo teaser trailer ufficiale di The King arriva proprio a qualche ora dall'inizio ufficiale di Venezia 2019, vetrina in cui Netflix ha deciso di presentare, fuori concorso, il nuovo film con Timothée Chalamet.

Il giovane interprete di Chiamami col tuo nome è Hal, principe poco incline alla vita reale ma costretto a salire al trono per diritto di sangue, in seguito alla morte di suo padre. Catapultato in un mondo che conosce il giusto per allontanarsene, il nuovo sovrano, a cui ora tutti inneggiano come Enrico V, comprenderà presto quanto sia grande la solitudine di chi sta al comando, nella difficoltà di trovare qualcuno che sia suo fedele amico prima che suddito.

Ispirato all'Enrico V di William Shakespeare, The King è la storia di un principe ribelle e riluttante erede al trono inglese, che ha voltato le spalle alla vita di corte e vive tra il popolo. Ma quando suo padre muore, Hal diventa Re Enrico V ed è costretto ad abbracciare la vita dalla quale aveva tentato di fuggire. Ora il giovane re deve esplorare la politica di palazzo, il caos e la guerra che suo padre si è lasciato alle spalle, insieme alle corde emotive della sua vita passata.

Il cast di The King, oltre al protagonista Timothée Chalamet, è composto da Joel Edgerton (Sir John Falstaff), Sean Harris (Michael Williams), Lily-Rose Depp ( Caterina di Valois), Robert Pattinson (Luigi, il Delfino) e Ben Mendelsohn (il re Enrico IV). The King è scritto da David Michôd e Joel Edgerton e diretto dallo stesso Michôd.