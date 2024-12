The Office: Amy Adams ha rischiato di non apparire nello show perché somigliava troppo ad una star della serie

Nell'ultima puntata del loro podcast Office Ladies, Jenna Fischer e Angela Kinsey sono tornati sulla partecipazione da guest star in The Office di Amy Adams, rivelando un dettaglio inedito.

Adams, conosciuta principalmente per la sua carriera in ambito cinematografico, partecipò a tre episodi della sitcom con protagonista Steve Carell ma la sua presenza fu fortemente a rischio per un motivo ben preciso.

C'è troppa somiglianza

"Amy Adams non era la prima scelta per il ruolo" ha spiegato Fischer "Abbiamo girato Hot Girl [l'episodio in cui appare per la prima volta la star candidata all'Oscar] per un'intera giornata con un'attrice diversa e purtroppo non era del tutto adatta al ruolo".

A quel punto entrò in scena Amy Adams:"Abbiamo dovuto lasciarla andare e l'abbiamo sostituita con Amy" ha concluso Fischer mentre Angela Kinsey ha elogiato la capacità della star di comprendere subito il personaggio. In realtà, la preoccupazione era legata ad una certa somiglianza:"Avevano paura che Amy ed io ci somigliassimo troppo" ha dichiarato Fischer "Credo che uno degli sceneggiatori abbia persino detto che gli dispiaceva ma non potevano prenderla perché era Jenna 2.0".

L'episodio e il personaggio di Amy Adams

L'episodio del 2005 Hot Girl ruota intorno alle vicende che si scatenano quando il personaggio di Adams, Katy, arriva negli uffici della Dunder Mifflin per vendere borse contraffatte, attirando l'attenzione degli uomini dello show.

Una delle sottotrame dell'episodio in The Office metteva al centro proprio i personaggi maschili dello show che confrontano l'aspetto di Katy con quello di Pam (Jenna Fischer), giocando proprio sulla somiglianza tra le due e sulla discussione avvenuta dietro le quinte.