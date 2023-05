The Jackal: Pesci piccoli, nella prima clip Ciro si fa le foto ai piedi

Prime Video ha condiviso la prima clip della nuova serie creata e interpretata dal collettivo The Jackal.

Amazon Prime Video ha diffuso in streaming la prima clip ufficiale tratta da Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, che vede Ciro intento a fotografarsi i piedi per un non meglio precisato acquirente online.

Nel filmato lo vediamo essere sorpreso da Fru, il quale a sua volta non si rende conto che le foto sono richieste da quello che probabilmente è un feticista online.

Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget è la prima serie comedy prodotta e ideata dalla content factory The Jackal, disponibile in esclusiva su Prime Video dall'8 giugno. Nel cast protagonisti gli sciacalli Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello e con Martina Tinnirello.

Tra le sorprese che arricchiranno i sei episodi che compongono la prima serie anche sei inaspettate special guest: Herbert Ballerina, Achille Lauro, Giovanni Muciaccia, Gabriele Vagnato, Valentina Barbieri e Mario "Il Ginnasio" Terrone.

The Jackal: il trailer della serie Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget

Nell'epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, cosa c'è di bello nel fare ogni giorno una vita normale? E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L'arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un'ondata di novità, e insegnerà loro che anche un'esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.